Военен боеприпас е намерен при разчистване на кабинет по военно обучение в гимназия "Михаил Василевич Ломоносов" в Добрич. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. След като е подаден сигнал в полицията, са изпратени екипи, които отцепват района, съобщава БТА.
Потърсено е съдействие от специализираното звено "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ във Варна. Боеприпасът е обезвреден.
По случая е образувано досъдебно производство.
