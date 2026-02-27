Жена от Поповско изрази своята искрена благодарност към служители РУ- Шумен за професионалната и навременна работа по разкриване на измама и възстановяване на значителна парична сума.През пролетта на 2025 г. Мелиса Раифова подала сигнал в Районното управление в Шумен, след като установила, че станала жертва на измама. В продължение на няколко месеца жена от града, представяща се за гадателка, ѝ искала различни суми пари под предлог, че ще ѝ помогне да реши лични проблеми.Пострадалата попаднала на обява за гадаене в социална мрежа и се свързала с жената, на която споделила за трудностите си. След "гледане на карти" мнимата гадателка я убедила, че има направена магия, която трябва да бъде развалена срещу заплащане. В периода от пролетта до късна есен на 2025 г. Раифова предала общо 5940 лева.След подадения сигнал криминалистите от РУ – Шумен предприели незабавни действия и влезли в дирите на жена от Шумен, известна на полицията и с криминални прояви. В хода на целенасочената работа с нея първоначално тя отричала вината си, но впоследствие направила самопризнания и се съгласила да възстанови получената сума.Парите били върнати на няколко етапа, като с последното плащане днес цялата сума в размер на 5940 лева е напълно възстановена на пострадалата.В официално писмо до директора на ОДМВР – Шумен Мелиса Рашидова Раифова изразява своята признателност към разследващия полицай Радослав Борисов и служителя от "Криминална полиция" Мирослав Минчев за проявения професионализъм, ангажираност и човешко отношение."Сумата е много голяма за мен. Изключително съм благодарна на служителите, които ме накараха да повярвам, че полицията работи", посочва тя в писмото си.Случаят е показателен за необходимостта гражданите да бъдат особено внимателни при подобни предложения в социалните мрежи и при искания за парични средства под различни предлози.