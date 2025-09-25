Продължава гасенето на. Това съобщават от Областна дирекция на МВР - Велико Търново. От там уточняват и, че по случая има задържан - 81-годишен мъж от Сухиндол, за който се предполага, че е извършител на деянието.Сигнал за случая е получен около 14:00 часа вчера. Огънят се е разразил бързо и е обхванал борова гора в близост до жилищни сгради. В локализирането на пожара и прекратяване разпространението му към къщите са се включили екипи на Районните служби в Павликени, Полски Тръмбеш, Ввелико Търново, Габрово, сектор СОД и доброволчески формирования. Гасеното продължава и днес.По първоначална информация огънят е причинен по непредпазливост. Тече разследване, в което обстоятелствата ще се изясняват допълнително. По случая е започнато досъдебно производство.