ЗАРЕЖДАНЕ...
Все още не ясна причината за смъртта на родилката в Русе
©
Ситуацията в двора на АГ-комплекса днес е спокойна, за разлика от вчера, когато мястото беше пълно с роднини, близки и приятели на починалата родилка. Хората почти нахлуха в сградата. Наложи се намесата не само на полицаите, но и на специални части, които да парират опита за влизане и евентуална саморазправа с персонала. Наложило се е управителят на болницата да ги успокоява. На този етап той отказа да говори по случая пред медиите.
Направена е аутопсия и част от пробите са изпратени в София. Има нормално технологично време, преди самата прокуратура да започне разследване за това какво се е случило и дали има допусната лекарска грешка, небрежност или друго нарушение.
Протестиращите вчера отправиха именно такива обвинения към дежурния персонал на лечебното заведение, предаде БНТ.
Още по темата
Още от категорията
/
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
11:14
Кметът на Сапарева баня за избягалите малчугани: Назначил съм проверка. Децата са проблемни, липсва им уютът на семейната среда
08:25
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марих...
15:13 / 26.08.2025
Черната пантера отново се появи, но не в Шумен
14:40 / 26.08.2025
Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен
11:33 / 26.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.