Община Вълчи дол успешно приключи изпълнението на дейностите по проекта "Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ "Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 59 411 лева. Бенефициент е местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във Варна.По проекта е изграден, обзаведен и оборудван Туристически информационен център в град Вълчи дол. Монтиран е преместваем обект – контейнер, представляващ модулна конфигурация с размер 30 кв. м., който е разположен на пл. "Христо Ботев“. Помещението разполага с функционално работно пространство и с място за посрещане на посетители, с кухненски блок и тоалетна. Извършен е монтаж на ел. и ВиК инсталации и климатик.За обезпечаване функционирането на Туристическия информационен център е закупено и доставено необходимото обзавеждане - бюра, столове, маси и др., както и техническо оборудване - компютри, мултимедия и други. Сигурността ще бъде осигурена чрез функционирането на две охранителни камери.Проектът е стартирал на 15.08.2023 г. и е продължил до 15.09.2025 г.