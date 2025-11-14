Вълчи дол изгради Туристически информационен център
По проекта е изграден, обзаведен и оборудван Туристически информационен център в град Вълчи дол. Монтиран е преместваем обект – контейнер, представляващ модулна конфигурация с размер 30 кв. м., който е разположен на пл. "Христо Ботев“. Помещението разполага с функционално работно пространство и с място за посрещане на посетители, с кухненски блок и тоалетна. Извършен е монтаж на ел. и ВиК инсталации и климатик.
За обезпечаване функционирането на Туристическия информационен център е закупено и доставено необходимото обзавеждане - бюра, столове, маси и др., както и техническо оборудване - компютри, мултимедия и други. Сигурността ще бъде осигурена чрез функционирането на две охранителни камери.
Проектът е стартирал на 15.08.2023 г. и е продължил до 15.09.2025 г.
