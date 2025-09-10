ЗАРЕЖДАНЕ...
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
©
Така вътрешният министър Даниел Митов коментира случая с побоя на шефа на русенската полиция Николай Кожухаров пред журналисти.
"На изтеклия запис ясно се вижда какво става – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч. кола се движи очевидно с превишена скорост – с колко точно, ще установи експертизата. Не спира на знак "Стоп“. В групата, която върви, жената дърпа детето, за да го предпази от движещата се кола. Областният директор, заедно със своя спътник, с когото се прибират, това става към 12:30 през нощта – съседът, а не директорът, препречва пътя на колата и се опитва да поиска обяснение от шофьора. Първата манипулация, че спътникът на областния директор е посегнал пръв – това не е вярно! Това е лъжа! На записа се вижда ясно как шофьорът посяга първи“, допълни той.
"Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи", каза още министърът.
"Вижда се ясно на записа. Случайни хора не разбират, че човекът, който отива към шофьорското място не е директорът на ОДМВР, той седи настрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва разпрата със съседа, тогава директорът тръгва да предотврати разпрата. Тогава бива нападнат в гръб, и се озовава в болницата със счупено ребро, разкъсан бъбрек, който е удрял е знаел как да удря", допълни Митов.
Подробности четете тук.
Още по темата
/
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
09:51
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
08:16
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
09.09
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
08.09
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
07.09
Още от категорията
/
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Голям пожар в Рила!
08:16
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:53 / 09.09.2025
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кр...
16:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.