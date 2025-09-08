ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за убийството с АТВ
© Възраждане
В искането, внесено от тримата депутати, се настояваше за прехвърляне именно заради обосновани съмнения за конфликт на интереси - родителите на привлечения като обвиняем са служители в ОД МВР -Бургас. Това не потушава обществените съмнения за зависимости и местно влияние върху решаването на досъдебното производство.
В писмото се уточнява, че досъдебното производство вече е възложено на Националната следствена служба, което според прокуратурата е достатъчна гаранция за обективност и безпристрастност. Затова и предложението за преместване към друга, равна по степен прокуратура, е оставено без уважение.
От "Възраждане“ изразяват категорично несъгласие с този подход, тъй като при сходни казуси, например случая с прокурорския син, производството бе преместено именно в друга прокуратура, за да се избегнат съмнения за зависимости. "Различният подход създава усещане за двоен стандарт и това не може да не буди тревога.“, коментират народните представители.
Напомняме, че още на 22 август те внесоха официалното искане за преместване на делото, като заявиха, че гражданите трябва да бъдат сигурни, че законът се прилага еднакво за всички, независимо от социален или служебен статус.
Още по темата
/
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
03.09
Почина Хриси!
03.09
ИПБ: Възмутени сме!
02.09
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Още от категорията
/
Светослав, който срещна леопарда: Замръзнах. Видях, че то не е агресивно спрямо мен, въобще не ме отрази.
04.09
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Жестока катастрофа на пътя Суворово - Девня, моторист е блъснат
22:32 / 07.09.2025
От утре: По АМ "Хемус" ще засичат и глобяват тол камерите за сред...
19:06 / 06.09.2025
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над шефа н...
16:34 / 06.09.2025
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал бе...
15:17 / 05.09.2025
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка в Димитровгра...
13:11 / 05.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.