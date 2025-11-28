Сподели close
Възстановиха движението по път I-9 Бургас – Варна, в района на Иракли. Причината за затварянето му бе ПТП, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“.  

Според потребители в социалните мрежи катастрофата е станала малко преди 13:00 ч., а движението бе парализирани и в двете посоки.