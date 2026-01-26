Възстановиха обществени чешми край Провадия
©
Проектът се фокусира върху традиционни обществени чешми, захранвани от собствени водоизточници – места с ключово значение както за хората и стопанските животни, така и за дивата природа. В условията на засушаване, климатични промени и обезлюдяване на селските райони, тези малки водни обекти се оказват жизненоважни "острови на живот“.
Теренната работа беше извършена съвместно с експерти зоолози и ботаници и включваше вземане на проби от водата, наблюдение на биоразнообразието и оценка на състоянието на водоизточниците. Възстановяването на чешмите беше направено с грижа към естествените особености на местата – включително запазване на мъховете по корпусите на чешмите, работа извън сезона на размножаване на земноводните и опазване на местната растителност.
Край чешмите вече могат да се наблюдават земноводни, влечуги, насекоми и птици, а местните хора отново използват водата – за пиене, водопой и като място за отдих. В района на Костинброд бяха оформени и кратки пешеходни маршрути, свързващи чешмите с културни и природни забележителности.
"Възстановяването на чешмите показва, че грижата за водата, природата и културната памет могат да вървят ръка за ръка. Дори малките намеси имат голям ефект, когато са направени с разбиране към местната среда“, споделят от екипа на БФБ.
Проектът е реализиран с подкрепата на Cargill и с активното участие на местни общности и доброволци. Положителната реакция на хората на терен дава увереност, че инициативата ще продължи и след края на проекта.
2026 г. Българска фондация "Биоразнообразие" обявява за "Година на торфищата“ – друга изключително ценна екосистема, пряко зависима от водата и ключова за климата и биоразнообразието. В следващите месеци темата за торфищата ще бъде във фокуса на работата на фондацията.
