През 2025 г., обявена от българска фондация "Биоразнообразие“ (БФБ) за "Година на водите“, организацията успешно приключи проект за възстановяване на обществени чешми и микровлажни зони в районите на Провадия и Костинброд. В рамките на инициативата бяха проучени над 30 чешми, а 8 от тях – възстановени, заедно със създаването на три микровлажни зони – две край Провадия и една в Костинбродско.Проектът се фокусира върху традиционни обществени чешми, захранвани от собствени водоизточници – места с ключово значение както за хората и стопанските животни, така и за дивата природа. В условията на засушаване, климатични промени и обезлюдяване на селските райони, тези малки водни обекти се оказват жизненоважни "острови на живот“.Теренната работа беше извършена съвместно с експерти зоолози и ботаници и включваше вземане на проби от водата, наблюдение на биоразнообразието и оценка на състоянието на водоизточниците. Възстановяването на чешмите беше направено с грижа към естествените особености на местата – включително запазване на мъховете по корпусите на чешмите, работа извън сезона на размножаване на земноводните и опазване на местната растителност.Край чешмите вече могат да се наблюдават земноводни, влечуги, насекоми и птици, а местните хора отново използват водата – за пиене, водопой и като място за отдих. В района на Костинброд бяха оформени и кратки пешеходни маршрути, свързващи чешмите с културни и природни забележителности."Възстановяването на чешмите показва, че грижата за водата, природата и културната памет могат да вървят ръка за ръка. Дори малките намеси имат голям ефект, когато са направени с разбиране към местната среда“, споделят от екипа на БФБ.Проектът е реализиран с подкрепата на Cargill и с активното участие на местни общности и доброволци. Положителната реакция на хората на терен дава увереност, че инициативата ще продължи и след края на проекта.2026 г. Българска фондация "Биоразнообразие" обявява за "Година на торфищата“ – друга изключително ценна екосистема, пряко зависима от водата и ключова за климата и биоразнообразието. В следващите месеци темата за торфищата ще бъде във фокуса на работата на фондацията.