Възстановяват движението в ремонтирания участък на АМ "Хемус" в Софийска област
Отсечката е с подменена асфалтовата настилка, положена е геомрежа за по-голяма устойчивост на трасето и носимоспособност, попълнени са банкетите, с което се подобрява отводняването, положена е маркировка. Монтирани са ограничителни системи и пътни знаци.
На АМ "Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към Бургас и към столицата. На обекта се работи интензивно като на отделни отсечки се полага биндер, а в други износващият асфалтов пласт, попълват се банкети и се почиства крайпътна растителност. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на ноември.
