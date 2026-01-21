Гроздан Караджов пое ангажимент за осигуряването на дългосрочна грижа за острова Св. Кирик и Юлита край Созопол, тъй като островът е обрасъл и се е превърнал в нелицеприятно място, предаде репортер на ФОКУС.
Св. Кирик и Юлита е единственият остров на чврноморското крайбрежие, свързан със сушата чрез вълнолом. Въпреки това, повече от 15 години не е намерено устойчиво решение за развитието и поддържането му.
Караджов припомни, че на 26 юли миналата година на изнесено заседание на Комисията по туризъм, проведено в Созопол, този въпрос е бил поставен.
"Правителството взе решение, което ще направи Созопол още по-прилекателен и достъпен, както за жителите, така и за туристите. В момента там са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет от повече от 35 души, както и пътническият катамаран по линията Созопол-Несебър със 100 места. Въпреки това в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораб. Още по-лошото е че всички тези плавателни съдове използват рибарското пристанище, чийто кей е с недостатъчна дължина, което създава затруднения и пречи на безопасността", каза министърът.
С днешното решение островът Св. Кирик и Юлита минава отново в собственост на Министерството на транспорта и съобщенията. Със своите 3 метра дълбочина и 300 метра кейова стена, ще може да приютява кораби и яхти в района, посочи Караджов. Държавната "Пристанищна инфраструктура" ще стопанисва имота.
Министерството на културата запазва пълен достъп до района, за да развива и опазва археологическата зона.
Взеха важно решение, касаещо туризма в Созопол
Селска кметица взе мерки срещу измамите, свързани с еврото
10:01 / 20.01.2026
Районите с намалена видимост поради мъгла тази сутрин
08:24 / 20.01.2026
Работниците на "Кроношпан" са на протест
09:36 / 19.01.2026
