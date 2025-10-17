ЗАРЕЖДАНЕ...
За няколко дни се променя организацията на движение в участъци от АМ "Хемус"
©
От 20 октомври /понеделник/ до 24 октомври /петък/ между 8 ч. и 17 ч. за подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в 400-метров участък при 34-и км на АМ "Хемус“ в посока Варна, в Софийска област. При изпълнение на работите ще се ограничава движението в аварийната лента на магистралата, като трафикът ще преминава в активната и скоростната ленти.
На 18, 19 и 20 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранването на пътен възел "Боаза“ на АМ "Хемус“. При изпълнението им поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лента.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дете е с тежки изгаряния и опасност за живота след токов удар
11:29 / 16.10.2025
Царево пред нова заплаха: Кметът предупреди "Ще бъде задействан B...
19:48 / 15.10.2025
ВиК за водния режим: Общините със засегнато население вече са дво...
13:33 / 15.10.2025
Прокурор: Оръжието, с което е простреляно детето в Ямбол, е в сво...
08:25 / 15.10.2025
Полицията в Добрич откри издирвано 15-годишно момиче
21:15 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.