За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
© ФОКУС (Архив)
Причина за отлагането на делото този път е неизготвена навреме видеотехническа експертиза. Вещите лица са изпратили документи, че се готвят за изпит за правоспособност, който трябвало да се проведе на 25 февруари. Един от тях днес трябвало да участва и в заседание в Окръжен съд - Пловдив, пише NOVA.
По данни на родителите на убитото дете това е над 20-ото отлагане на делото. Подсъдимият Петър Тодоров от година е с мярка за неотклонение "домашен арест". Експертиза доказа, че той е шофирал с 2 промила алкохол и с 90 км/ч при разрешени 30 км/ч по време на катастрофата.
Докато магистратите заседаваха - пред сградата на съда се проведе протест. Той беше обявен като демонстрация с искане за справедливост. Организаторите имат няколко основни точки, сред които - искане на отговори и изискване на отговорност, както и заявката, че животът на едно дете не може да бъде свеждан до статистика.
Още по темата
/
Протест и поредно заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на пешеходна пътека в София
08:24
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща болка от тази да чеуш, че детето ти е било брутално екзекутирано
25.08
Бащата на Филип, убит на пешеходна пътека: Експертизата по делото е направена по начин, по който се цели оправдаване на убиеца
30.05
Майката на Филип за оставките в АПИ: Оставки – добре, а после кой ще дойде? Следващият новак, който ще се учи тепърва
09.04
Бащата Филип: За 1 година и 7 месеца, откакто убиха сина ми, единственото, което се е променило е, че Калин Стоянов успя да пусне втора лаборатория за проверка на кръвните проби
08.04
Петър Тодоров, подсъдим за катастрофата, при която загина Филип, остава с проследяващата гривна
31.01
Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека на ул. "Гурко"
31.01
Министърът на вътрешните работи прие протестиращите представители на Сдружение "Ангелите на пътя"
21.10
