Масовите прегледи са в резултат на инициативата на областния управител Ж. Желязков, подкрепена от народния представител Деница Сачева и реализирана и със съдействието на д-р Бисерка Пачолова – управител на "ДКЦ 1 – Добрич“ ЕООДЕкипът офталмолози, който вчера и днес извършва прегледи за очното здраве на деца от добричките училища на практика е първият в страната мащабен и задълбочен скрининг за заболяването кератоконус. Това заяви д-р Светослав Дойчинов, който е един от водещите специалисти по откриване и лечение на това заболяване. Заболяването като такова е наследствено и има високо специално значение, категоричен е лекарят. "Има лечение за кератоконуса, но е добре да бъде максимално рано открито, за да може да се гарантира пълноценно зрение на пациенти през целия му живот при ефективно лечение. Друг важен фактор за ранното диагностициране и откриване на заболяването е именно "корена“ на болестта. В този смисъл чрез скрининга в Добрич, където се стараем да обхванем голям брой деца от първите класове, ще ни даде възможност да обхванем генетичните линии, които ще послужат за основи на едно бъдещо по-качествено лечение на това очно заболяване“ – казва д-р Св. Дойчинов.За това колко е важно да контролираме времето пред екраните на телефони, таблети, компютри, телевизори и какви са рисковете от прекомерното взиране, споделя д-р Ивелина Гривова, като допълва, че този проблем все по-остро ще се чувства от малки и големи, защото живеем в дигитална ера. "От прегледаните през първия ден близо 130 деца и направената с тях тип "анкета“ в рамките на прегледа, над 97 % споделят, че те сами си контролират времето, което прекарват пред телефон, таблет или някакъв друг екран. Едва 7-8 деца, споделиха, че им позволяват да гледат само телевизия. Но всички дечица казват, че имат усещане, че очите им са уморени, търкат ги често, чувстват парене. Това е т. нар. "сухо око“, което се получава в резултат на синята светлина на екраните. Тя кара окото да мига по-малко. Когато не мигаме с очи – те не се овлажняват. Понякога има сълзене, при други има усещане за парене. Всичко това води до хронично възпаление, което чувствително намалява качеството на живот. Затова е важно да се правят профилактични прегледи при офталмолог и да се спазват препоръките на специалистите. В рамките на първия ден установихме, че 95 на сто от прегледаните деца имат нехарактерни за възрастта им – 7-8 години симптоми за сухо око“ – разказа д-р Гривова.За важността да се извършват профилактични очни прегледи е категоричен и д-р Габриел Димитров, който от първия ден от скрининга в Добрич в разговорите с малките пациенти е установил, че 50 на сто от тях са за първи път на преглед при очен лекар. "При прегледите откриваме най-често рефракционни грешки (некоригирани), което може да доведе в един момент до обратима загуба на зрение на индивида. Колкото по-рано се открият проблеми, толкова по-успешно може да бъде лечението. Важно е да се отбележи също, че мързеливото око в голям брой от случаите няма външни белези“ – споделя д-р Димитров."Около 8 на сто от прегледаните за ден и половина деца имат асиметрична роговица, което е повишен риск за развитие на кератоконус във времето. За всяко детенце сме подготвили информация, която ще бъде предоставена на родителите за проследяване. Благодарение на инициативата на областния управител Живко Желязков се роди идея, която тепърва ще обмислим. Ще обмислим да извършим скрининг на всички ученици от първи до дванадесети клас в област Добрич. Целта е да създадем една пълна картина, която ще бъде полезна при развитието на офталмологията като начин на лечение, за да бъдат по-ефективни методите и качеството на живот на пациентите да се повишава“ – обобщава д-р Дойчинов.