Задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT в област Добрич."Очакват се големи количества валежи на територията на цялата област Добрич 2025 в дните 06.10", гласи съобщението.Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат внимателни.