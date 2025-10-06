ЗАРЕЖДАНЕ...
Задействаха BG-ALERT в Добрич
©
"Очакват се големи количества валежи на територията на цялата област Добрич 2025 в дните 06.10", гласи съобщението.
Областният управител Живко Желязков апелира гражданите да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат внимателни.
Още по темата
/
Предупреждение за значителни валежи в Разградско: Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения
18:32
Румънската преса за "Елените": Следите от наводнението са поразителни - коли са заседнали една върху друга, магазини са със счупени прозорци, домове са пълни с кал
14:59
Бивш министър на околната среда и водите: Златни пясъци и Слънчев бряг са застроени върху дюни, запечатани са реки
10:24
Министърът на околната среда и водите за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
09:42
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
22-годишен младеж е с опасност за живота след катастрофа в Добрич...
16:43 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:50 / 05.10.2025
Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
14:39 / 03.10.2025
Софийски митничари задържаха огромно количество анаболни стероиди...
12:28 / 03.10.2025
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
12:06 / 03.10.2025
Бедствено положение в община Царево
08:37 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.