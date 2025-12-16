Задържаха директора на родно училище заради скрити камери в тоалетните
©
Разследването е свързано с поставянето скрити камери в сградата училището, с които вероятно са следени част от учениците, проверени са и тоалетните, научи БНТ от източници, близки до разследването.
По първоначална информация от източници от училището и от полицията - става въпрос за 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски“.
Според източници на БНТ сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на училището, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.
По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават
Още от категорията
/
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докторите на две столични болници
27.11
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването на цените в синя и зелена зона в София
17.11
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко, надявам се отговорните институции да вземат мерки
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана прест...
14:30 / 15.12.2025
Икономисти с лоша новина за общините при удължителен бюджет
08:42 / 15.12.2025
Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска ...
09:53 / 13.12.2025
Пускат движението по новия участък от АМ "Хемус"
17:23 / 12.12.2025
МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по ...
15:14 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.