Директор на столично училище е задържан от полицията тази вечер.Разследването е свързано с поставянето скрити камери в сградата училището, с които вероятно са следени част от учениците, проверени са и тоалетните, научи БНТ от източници, близки до разследването.По първоначална информация от източници от училището и от полицията - става въпрос за 138-о средно училище "Проф. Васил Златарски“.Според източници на БНТ сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на училището, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.По случая е образувано досъдебно производство. Процесуалните действия продължават