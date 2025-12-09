27-годишен е задържан за притежание на наркотични вещества. Проверката, по оперативна информация, е извършена вчера сутринта на ул.“ Родопи“ в Шумен.Тя била, че мъж държи наркотични вещества. В обитавано от него жилище служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция намерили и иззели около 3 г суха листна тревна маса, която по негови данни е марихуана.Задържан е за срок до 24 часа в полицейския арест в Шумен. За извършено престъпление по чл. 354А ал. 3 от НК е образувано бързо производство, съобщиха от полицията в града.