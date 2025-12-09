Задържаха млад мъж за притежание на наркотици в Шумен
Тя била, че мъж държи наркотични вещества. В обитавано от него жилище служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ към областната дирекция намерили и иззели около 3 г суха листна тревна маса, която по негови данни е марихуана.
Задържан е за срок до 24 часа в полицейския арест в Шумен. За извършено престъпление по чл. 354А ал. 3 от НК е образувано бързо производство, съобщиха от полицията в града.
