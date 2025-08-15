ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха варненец, прилагал незаконно рехабилитационни и алтернативни методи за лечение
©
При предприетите оперативни действия е установен извършителят – 56-годишен мъж, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той не притежава медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия или занаят.
Въпреки това, под фалшива самоличност във фейсбук страница, се е представил за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, той прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.
Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е за срок до 24 часа в полицейския арест, а по случая - образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 324, ал. 2 от Наказателния кодекс под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.
Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко Регионални здравни инспекции в страната.
Документирането на случая продължава в изпълнение на указанията на наблюдаващия районен прокурор.
Още от категорията
/
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
12:05
След тежката катастрофа в София: 1 загинал, 6-ма пострадали, от които 3-ма с опасност за живота
09:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.