Задържана е жената, която нападна и рани с нож четирима души в София. Това съобщиха от СДВР. Криминалистите разпространиха и снимка на заподозряната извършителка, която малко след това е била установена и арестувана. Нападателката е на 39 години, мотивите й, към момента, не са известни.Двата отделни инцидента станаха в четвъртък вечерта пред метростанция "Васил Левски" в София, а след това и на автобусна спирка на бул. "Черни връх". При първото нападение са били намушкани двама души, а по-късно са пострадали и две жени.На място на метростанцията при Националния стадион веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са двама мъже на 63 и 65 години, транспортирани са в "Пирогов", без опасност за живота. Това потвърдиха за ФОКУС от болничното заведение.Други две линейки са изпратени към бул. "Черни връх". Жертвите са две млади жени на 27 години, транспортирани са във ВМА. Те са с наранявания в горната част на тялото.Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - 10-15 мин. по-късно. По предварителна информация и четирите жертви са германски граждани.