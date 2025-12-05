Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите, заедно с кмета на Перник Станислав Владимиров и областния управител на Перник Людмил Веселинов, обходи критични непочистени речни участъци при водосбора на река Струма и река Конска.
При извършената проверка на място край град Батановци стана ясно, че при водосбора е необходимо да се предприемат спешни действия по почистване. Областният управител обясни, че това е една от най-кризисните точки в Пернишка област, който представлява държавен участък, изискващ сериозна организация по почистване. Индикативната стойност на проекта, с който разполага областната управа, е приблизително 3 милиона лева. В критичния участък има необходимост от изграждане на габиони, премахване на дънери, укрепване на брега и обособяване на дъното за по-голяма проводимост на реката. Необходим е и път, за да се изпълни проекта.
Проверката на място на критичния участък е във връзка с изпълнение на възложения от Министерския съвет ангажимент на Националния борд по водите за изготвянето и предлагането на план за управление на дейностите по постоянна защита на леглата и бреговете на реките, включително за проводимостта на речните легла.
Областният управител на Перник Людмил Веселинов увери вицепремиера Зафиров, че цялата Пернишка област разполага с необходимите проекти за почистването на всички подобни критични речни участъци.
По време на обхода стана ясно, че за почистването на реките в урбанизираните територии се отделят средства за общините, докато държавните са в растителност и недобре проходими. С писмо областният управител на Перник ще информира Борда за готовността с проекти за почистване на речните корита. Веселинов отбеляза, че има области, които не разполагат със средства за изготвяне на проекти, а ситуацията с почистването на реките, се усложнява от факта, че освен кметовете и областните управители , за почистването на част от реките отговорят и "Напоителни системи“. "Доста голям хаос става по отношение на ангажимента за почистването на тези речни корита“, каза Веселинов.
Вицепремиерът Зафиров посочи, че е редно да се помисли за законодателна инициатива, защото е абсурдно областен управител да отговаря за почистване, а да не получава средства за това. По думите му няма как да се изгради цялостно почистване на речните корита, ако общината се е погрижила за това, а държавата – не.
