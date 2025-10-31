Зам.-министър Ненов: Можем да бъдем регионален лидер в енергийната трансформация
© Министерство на енергетиката
Заместник-министър Ненов представи напредъка по стратегическите проекти на България за осигуряване на дългосрочна енергийна сигурност. Сред тях е изграждането на два нови ядрени блока на площадката на АЕЦ "Козлодуй“ с общ капацитет от 2 гигавата – инфраструктура, която ще гарантира стабилност на енергийната система и предвидимост за бизнеса. Паралелно се работи и по проучването на възможности за внедряване на малки модулни реактори – перспективна технология, която може да бъде интегрирана в индустриални зони и да осигурява локално, беземисионно и сигурно електроснабдяване на новите гигафабрики. Това представлява технологично надграждане на системата, което трябва да отговори на бъдещите потребности на индустрията.
По време на панела заместник-министър Ненов отбеляза, че развитието на центрове за данни и изкуствен интелект представлява важна икономическа възможност за страната. Новите индустрии означават допълнителни приходи за енергийната система и стимули за нейното надграждане. Той подчерта, че инвестициите в мрежовата инфраструктура, съхранението и производствените капацитети трябва да изпреварват растящото потребление, като същевременно държавната политика да насърчава изграждането на центрове за данни на места с надеждно производство на достъпна, и сигурна зелена енергия.
"България разполага с всички необходими предпоставки да бъде регионален лидер в енергийната трансформация – стабилна беземисионна енергия, инфраструктура и квалифицирани кадри. Нашата цел е да превърнем българската енергетика в основа на индустриалното развитие и в платформа за технологични инвестиции“, заключи заместник-министър Красимир Ненов.
