Пред обществото са изнесени всички възможни данни по случая "Петрохан", които са в рамките на позволеното от закона. Това заяви зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов в рамките на изслушването на отговорните институции по казуса "Петрохан".Попов обясни, че за девет дни от МВР са дали четири брифинга по този казус. Той допълни, че сигналът за намерените тела в района на Петрохан е получен около 11:30 ч. на 2 февруари."Иззети са три огнестрелни оръжия. Извършен е оглед и е установено, че труповете са на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев", каза още заместник-министърът на вътрешните работи."Иззети са камери за видеонаблюдение. В хода на извършената работа е установено, че починалите мъже са живеели в хижата. Заедно с тях са живеели Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Янев Макулев. Едно от намерите оръжията е регистрирано на Николай Златков, а другите две – на Ивайло Валентинов Иванов", каза министърът.По негови думи е проведен разговор с майката на Ивайло Калушев, която е заявила, че синът й живее в хижата, а на 1 февруари вечерта е получила "последно" съобщение от него. Също така е разпит е проведен и с майката на Николай Златков, която е казала, че знае, че синът й е заминал за Бургас.Разговаряно е също и с бащата на Александър Макулев, който е обяснил, че от около пет години синът му живее при Ивайло Калушев в хижа "Петрохан", където го е обучавал за рейнджър.Попов представи и подробно маршрута на кемпера, в който откриват трите тела."На 30 януари кемперът е бил на бензиностанция в Бургас, като от записите се виждат трима души с точното описание на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. На 31 януари са били на бензиностанция на магистрала "Тракия" в района на Ихтиман, посока София. От прегледа на записите се вижда, че с тях има непълнолетно момиче. То е оставено на домашния й адрес. Момичето е разпитано", каза той.