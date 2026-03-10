Исторически музей – Балчик посрещна специален гост – археолога проф. Нейтън Арингтън от Принстънския университет. Посещението му е продиктувано от научния му интерес към уникалния храм на Кибела в Балчик и богатите находки, открити при археологическите проучвания на светилището, съобщи Пронюз.Проф. Арингтън е утвърдено име в международната археологическа общност и специалист в областта на античната гръцка материална култура. Неговата работа по археологическия проект "Моливоти – Тракия“, реализиран съвместно с гръцки учени, насочва вниманието му към култовите центрове на богинята Кибела на Балканите.В рамките на своите изследвания той открива интересни паралели между светилището край Комотини и храма в Балчик. По думите му богатството от скулптурни и епиграфски паметници, открити в Балчик, е впечатляващо и подчертава значимото място на древния Дионисополис в култовата традиция на Кибела в античния свят.Посещението на проф. Арингтън е поредно признание за археологическата стойност на балчишкия храм на Кибела, който продължава да привлича вниманието на учени от цял свят.