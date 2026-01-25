Заради високите цени в Пловдив купувачите се насочват към по-малките градове наблизо
С парите за боксониера или гарсониера в София може да бъде купен двустаен апартамент в Перник и дори малко по-голямо жилище в краен квартал. Общините Елин Пелин и Горна Малина също предлагат много добри условия за живот около столицата. Подобни тенденции има и в по-малките селища около Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.
Интересна тенденция на пазара на имоти, е че много хора напускат София и живеят половин година в тихи и спокойни градчета по морето, а след това половин година са в зимните курорти. Това не са единични случаи, а хора, които избягват стреса в големия град.
Присъединяването на България към еврозоната се очаква да повлияе положително на туризма, което ще се отрази и на пазара на ваканционни имоти в страната. Затова брокерите очакват повече чуждестранни купувачи, пише "Труд".
