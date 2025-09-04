Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, научи "Русе Медиа". Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул.“Мостова“ и бул.“Придунавски“.По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.