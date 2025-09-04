ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради забележка: Дрифтаджии пребиха жестоко шефа на полицията в Русе
© Анонс
По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.
Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.
В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.
Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.
Още от категорията
/
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не мога да проумея какво е извършил
09:14
Катерач за тийнейджърите, който се качиха на кран: Много рискове има самото влизане на такова място, трябва да си опитен
08:30
Почина Хриси!
03.09
Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
03.09
Входът на подлеза, който е посрещнал летящите мотриси е като след удар с бомба, трамваят е неузнаваем
02.09
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
02.09
Терзиев за дерайлиралия трамвай, помел 7 коли: Разпоредих проверка, сигурността на хората е абсолютен приоритет
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.