Да върнем зеленината там, където пламъците ни я отнеха! Това е мотото на кампания за залесяване в гр. Белослав. От Общината припомниха, че на 1 септември 2025 г. пожарът, обхванал квартал "Изгрев“ преди местността Авренска поляна, остави след себе си обгорели земи, загубени дървета, засегнати къщи и тъга в сърцата на всички, които познаваха красотата на този район. Пламъците отнеха много – но не и нашата воля да възстановим природата и да върнем живота там, където огънят остави белези.Затова на 21 ноември 2025 г. (петък) от 14:30 ч. ще се проведе кампания за залесяване, в която всеки може да бъде част от промяната. Призоваваме всички, които носят в себе си желание да помогнат, да се присъединят към това общностно усилие и да дадат начало на нов живот там, където огънят бе оставил белези.Организаторите са осигурили 300 дръвчета "Пауловния“, предоставени по проект "Impact+ – Подобряване на капацитета за реагиране при природни и причинени от човека бедствия в малките населени места в Черноморския регион“, в партньорство с Асоциацията на Българските черноморски общини. Тези бързорастящи дървета символизират надеждата – защото точно такава имаме нужда да посадим: силна, устойчива и възраждаща.Кампанията представлява важна стъпка към възстановяването на природата след бедствието и демонстрира силата на общността, когато хората се обединят в името на една значима кауза.Всеки желаещ е добре дошъл да се включи! Заедно можем да докажем, че когато общността се обедини, големите рани на природата могат да заздравеят.