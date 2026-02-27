Във връзка с предстоящото отбелязване на Националния празник – 3 март, Деня на Освобождението на България, ОДМВР- Шумен предприема засилени организационни и контролни мерки за гарантиране на обществения ред и безопасността на движението на територията на областта.Създадена е организация за опазване на обществения ред, и сигурност преди и по време на честването, както и недопускане на престъпни посегателства, инциденти и пътно-транспортни произшествия по време на празничните прояви и в почивните дни около 3 март.От днес до 3 март ще се проведе традиционната акция "Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост". Контролът ще бъде насочен към недопускане на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, от неправоспособни водачи, както и към ограничаване на превишената скорост, агресивното поведение на пътя и рисковите маневри.Засилено полицейско присъствие ще има по входно-изходните артерии на големите населени места, по автомагистралите, пътищата от първи и втори клас, както и в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и с въведена временна организация на движението. Ще се използват автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, както и методът "линеен контрол".На 1 и 2 март ще бъдат проведени и специализирани полицейски операции в населените места и в районите на заведения, курортни и ваканционни комплекси. В рамките на проверките ще се следи и за използването на обезопасителни колани, каски и системи за обезопасяване на деца, както и за неправомерно използване на мобилни устройства по време на управление на превозни средства.При осъществяване на контролната дейност на пълнолетните водачи ще бъдат предоставяни и превантивни информационни материали с цел повишаване личната отговорност на водачите.Призоваваме гражданите да бъдат отговорни, да спазват правилата за движение по пътищата, за да могат празничните дни да преминат спокойно и без инциденти.