Засилени мерки на пътя в навечерието на 3 март
Създадена е организация за опазване на обществения ред, и сигурност преди и по време на честването, както и недопускане на престъпни посегателства, инциденти и пътно-транспортни произшествия по време на празничните прояви и в почивните дни около 3 март.
От днес до 3 март ще се проведе традиционната акция "Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост". Контролът ще бъде насочен към недопускане на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, от неправоспособни водачи, както и към ограничаване на превишената скорост, агресивното поведение на пътя и рисковите маневри.
Засилено полицейско присъствие ще има по входно-изходните артерии на големите населени места, по автомагистралите, пътищата от първи и втори клас, както и в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия и с въведена временна организация на движението. Ще се използват автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, както и методът "линеен контрол".
На 1 и 2 март ще бъдат проведени и специализирани полицейски операции в населените места и в районите на заведения, курортни и ваканционни комплекси. В рамките на проверките ще се следи и за използването на обезопасителни колани, каски и системи за обезопасяване на деца, както и за неправомерно използване на мобилни устройства по време на управление на превозни средства.
При осъществяване на контролната дейност на пълнолетните водачи ще бъдат предоставяни и превантивни информационни материали с цел повишаване личната отговорност на водачите.
Призоваваме гражданите да бъдат отговорни, да спазват правилата за движение по пътищата, за да могат празничните дни да преминат спокойно и без инциденти.
