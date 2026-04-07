От 9 до 13 април се предвижда засилено полицейско присъствие по основните пътища в областта, рисковите участъци и в районите на храмовете на територията на четирите районни управления.

За осигуряване на пътната безопасност ще се проведат специализирани полицейски операции. Ще се следи дали водачите не шофират след употреба на алкохол и/ или наркотични вещества, правоспособни ли са и спазват ли въведените ограничения на скоростните режими. Във връзка с очаквания засилен пътникопоток е създадена организация за опазване на обществения ред в районите на автогарите, железопътните гари и във влаковите състави. В дните на провеждане на църковни служби -Разпети петък – 10.04.2026 г., Велика събота – 11.04.2026 г. и Възкресение Христово (Великден) – 12.04.2026 г. ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в районите на храмовете.

Предприети са мерки за противодействие на престъпленията против собствеността. В районите на търговските обекти ще има както униформени, така и цивилни служители, които ще извършват наблюдение и ще реагират своевременно. Засилено внимание ще бъде отделено на превантивната дейност – ще се наблюдават хора със съмнително поведение, ще има контрол на паркирани моторни превозни средства в близост до местата на събитията. Провеждат се срещи с представители на частни охранителни фирми, търговски обекти и големи търговски вериги с цел повишаване на бдителността, подобряване на пропускателния режим и ограничаване на риска от инциденти и престъпления.

Засилен е контролът върху съхранението, транспортирането и употребата на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и върху разпространението на акцизни стоки без бандерол. Осъществяват се съвместни проверки с компетентните органи по отношение качеството и произхода на храните.

Призоваваме гражданите да спазват указанията на полицейските служители, да проявяват търпение и отговорност, и да съдействат за спокойното и безопасно протичане на празничните и почивни дни.