Затварят тунел "Железница" на АМ "Струма"
Подобни тестове, според инструкциите за поддържане на съоръжението, е необходимо да се правят два пъти в годината. Предвижда се движението да бъде ограничено до 8 ч. на 12 март /четвъртък/.
По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел "Благоевград Юг“ на АМ "Струма“ /при 97-и км/, а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.
