Министерството на здравеопазването изрази съболезнования към близките на детето, което загуби живота си след инцидент в Несебър. Това съобщават от институцията на официалната си Фейсбук страница.По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства.Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ.Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, уточняват от МЗ.Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.