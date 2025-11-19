Земетресение с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, съобщиха от Геофизичния институт на БАН.Трусът е регистриран в 09:09 ч. тази сутрин североизточно от Димитровград, югозападно от Гълъбово. Епицентърът му е на дълбочина от 15 км.Няма данни за материални щети.