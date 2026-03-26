Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
© ФОКУС
От Спешна помощ потвърждават за инцидента. На място на метростанция при Националния стадион веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са двама мъже на 63 и 65 години, транспортирани са в "Пирогов", без опасност за живота.
Други две линейки са изпратени към бул. "Черни връх". Жертвите са две млади жени на 27 години, транспортирани са във ВМА. Те са с наранявания в горната част на тялото.
Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - 10-15 мин. по-късно. По предварителна информация и четирите жертви са германски граждани.
/
Простреляха мъж в Шумен
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.