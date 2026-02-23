Жена от Добрич обеща по интернет женитба на австриец, но го измами
©
А.В. се запознала с потърпевшия мъж в интернет пространството. Тя живеела в село Каблешково, а той – в Република Австрия. Първоначално общували само в социална мрежа, а след това разменили телефонните си номера. Жената въвела в заблуждение мъжа, че има романтични чувства към него и си търси съпруг. Двамата започнали да поддържат връзка в онлайн пространството и по телефона, като целта на подсъдимата била да се възползва от чужденеца.
Тя успяла трайно да го заблуди и в периода от май 2022 година до края на октомври 2023 година мъжът регулярно й превеждал различни суми пари. Той бил убеден, че тя иска да пътува до Австрия, да се омъжи за него и да заживее там. Така за година и половина А.В. получила общо 7580 евро от потърпевшия.
След като схемата била разкрита, в хода на разследването са събрани неоспорими доказателства, в резултат на което А.В. е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.
Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Мирчев за "Петрохан": Още на ден 1 се появява Сарафов, вече знае, че е "Туин Пийкс" работата, като един истински агент, и всички са "приятно разсеяни"
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Свлачище скъса колектор за отпадни води край Варна
19:44 / 22.02.2026
Джип се заби в снегорин, катастрофата блокира пътя София - Варна
10:55 / 21.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:24 / 20.02.2026
Добромир Кръстев има нужда от нашата помощ
15:50 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.