След обвинение на Районна прокуратура – Добрич, 52-годишна жена бе наказана за въвеждане на чужд гражданин в заблуждение и причиняване на имотна вреда в размер над 7500 евро на мъжа. А.В. бе осъдена с "лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Тъй като тя е с чисто съдебно минало, признала е вината си и е възстановила изцяло сумата, с която е ощетила потърпевшия, изтърпяването на наказанието бе отложено с 3 години изпитателен срок. Съдът постанови разноските в размер на 1577,65 евро, направени по делото, да бъдат заплатени от подсъдимата.А.В. се запознала с потърпевшия мъж в интернет пространството. Тя живеела в село Каблешково, а той – в Република Австрия. Първоначално общували само в социална мрежа, а след това разменили телефонните си номера. Жената въвела в заблуждение мъжа, че има романтични чувства към него и си търси съпруг. Двамата започнали да поддържат връзка в онлайн пространството и по телефона, като целта на подсъдимата била да се възползва от чужденеца.Тя успяла трайно да го заблуди и в периода от май 2022 година до края на октомври 2023 година мъжът регулярно й превеждал различни суми пари. Той бил убеден, че тя иска да пътува до Австрия, да се омъжи за него и да заживее там. Така за година и половина А.В. получила общо 7580 евро от потърпевшия.След като схемата била разкрита, в хода на разследването са събрани неоспорими доказателства, в резултат на което А.В. е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК.Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.