Жена от Шумен издирва дядо си, с деменция е
В неизвестност е от 17 часа. Облечен е с тъмносини дънки и черна блуза.
Внучката му моли, ако някой го види да се обади на телефон 0890980976.
Ето какво гласи публикацията ѝ:
Здравейте, издирвам дядо ми с начален стадий на деменция. Излезнал в района на детска поликлинка в 17 ч. и все още го няма. Казва се Злати Георгиев Йолдов на 86 г. Моля ако някой го забележи да ми пише тук или да се обади на телефон 0890980976.
Облечен е с тъмно сини дънки и черна блуза.
Благодаря.
