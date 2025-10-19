Жена от Шумен издирва дядо си - 86-годишният Злати Георгиев Йолдов. Мъжът е с начален стадий на деменция.В неизвестност е от 17 часа. Облечен е с тъмносини дънки и черна блуза.Внучката му моли, ако някой го види да се обади на телефон 0890980976.Здравейте, издирвам дядо ми с начален стадий на деменция. Излезнал в района на детска поликлинка в 17 ч. и все още го няма. Казва се Злати Георгиев Йолдов на 86 г. Моля ако някой го забележи да ми пише тук или да се обади на телефон 0890980976.Облечен е с тъмно сини дънки и черна блуза.Благодаря.