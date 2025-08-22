Сподели close
Жестока буря преминава през Царев Брод - Шуменско, съобщават потребители във Фейсбук, видя "Фокус". "Потрошено е всичко", пишат хората. Имало е и градушка.

Преди повече от час буря се е разразила и в Плевенското село в Радишево.