ЗАРЕЖДАНЕ...
Жестока буря преминава през Царев Брод - Шуменско
©
Още по темата
/
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
21:48
Още в понеделник: Над 250 стопани ще получат компенсации от 5 442 лв./ха до 6 385 лв./ха заради щети по реколтата
21:46
Шестима души са загинали при пожарите в Испания и Португалия: Иберийският полуостров продължава да гори
18.08
Професор от БАН: България навлиза в нов период, при който сушата не е аномалия, а закономерност
14.08
Още от категорията
/
Окръжният прокурор на Стара Загора с коментар за стрелбата и кражбата от дерайлиралия влак край Пясъчево
21.08
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
21.08
Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.