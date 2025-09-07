Преди малко е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие на път III-2009 между Суворово и Девня между лек автомобил и мотоциклет, движението в района на детелината в посока Суворово се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщи във Facebook пътният експерт Диана Русинова.Трафикът се регулира от пътна полиция.Шофирайте внимателно!