Преди малко е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие на път III-2009 между Суворово и Девня между лек автомобил и мотоциклет, движението в района на детелината в посока Суворово се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщи във Facebook пътният експерт Диана Русинова. 

Трафикът се регулира от пътна полиция.

Шофирайте внимателно! 