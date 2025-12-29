Очаква се днес да започне описването на щетите от наводнението в пазарджишкото село Гелеменово. До бедствието се стигна след падналите пороини дъждове преди дни.Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.Междувременно се стигна до напрежение между местните и "Напоителни системи". Според хората до наводнението се е стигнало заради непочистеното корито на река Елшишка и големият водосбор от двете, който се получава. А не заради ниската дига на реката.От "Напоителни системи" обаче посочват, че проблемът е в незаконен асфалтов път и незаконни къщи, които са построени на ръба или върху дигата. Заради невъзможността да изпълнят задълженията си, "Напоителни системи" ще сезират прокуратурата."На място, непосредствено в петата на дигата, има построени къщи. Незнайно кога, там, отгоре върху дигата, е изграден път, който е и асфалтиран, и по този начин е намалена височината на дигата, точно между къщите. Там трябваше да разрушим асфалтовата настилка, да изчистим коритото на Телки дере и съответно да вдигнем височината на дигата. Не знам как, не знам кой е разрешил. "Напоителни системи" не са съгласували изграждане на път върху дигата и построяването на тези къщи в петите на дигите. Ние не можем да работим в дигата, защото къщите им опират в дигата. Затова решихме да работим от вътрешна страна на дигите. Само, че не ни разрешиха и това. Пътят на дигата не е официално път по Кадастър. Той е път, който обслужва техниката, която обслужва речното корито", заяви пред БНТ Сашка Маврикова - "Напоителни системи“, клон Тополница.Жителите на Гелеменово настояват да им се покажат документи, доказващи, че къщите и пътят са незаконни. Те протестират тази сутрин пред Община Пазарджик. Основното им искане е да бъде направен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонното корито.Петър Благов, жител на Гелеменово: "В момента ситуацията в Гелеменово е нормализирана, няма бедстващи хора. Ние имаме искания към общините и отговорните институции за тези последици, които се случиха. Искаме също така да се бетонира коритото, да се направи проект, да се направи дългосрочно решение, а не само някакви частични решения, които в последствие правят по-големи бели. Искаме да защитим госпожа кметицата Светла Андреева."Вчера тежка техника на "Напоинетлни системи" беше изгонена от селото."Напрежението се получи, защото се качи някакъв багер, който не се представиха какъв е този багер. Имахме съмнение, че може да е някаква частна компания. Започнаха изсичане на дърветата. Но искаха да премахнат дънерите, които укрепват дигата, защото тя е насипна. Дигата не е със скална маса и с бетон. И да вкарат големите скални маси, които са извън коритото вътре, за да могат да укрепят. Защото не им позволихме да засипят улиците, които са законни, а те твърдят, че са незаконни", обясни Благов.Недоволството е и заради липса на адекватна реакция от институциите при наводнението. "Сигнализирахме на всички институции, когато бедствахме, никой не се отзова с конкретно решение, всеки мълчи и това е общо взето", допълни той."Аз откакто се помня, това ми е вече четвърто наводнение. И всеки път се обещава, че ще става нещо. Минат, изчистят за няколко дни и след няколко години се повтаря. Нашите искания са, да не се плащат нашите деца, нашите внуци. Да могат да живеят спокойно. Защото при всеки един дъжд, малко по-голям дъжд, всеки излиза от вън и чака реката. Какво ще стане?", попита Йордан Цоков, друг жител на селото.