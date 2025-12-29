Жители на наводненото село Гелеменово излизат на протест срещу институциите
© БНТ
Няколко приземни етажа и дворове, както и земеделски площи бяха залети на Коледа от придошлите води на река Телки дере.
Междувременно се стигна до напрежение между местните и "Напоителни системи". Според хората до наводнението се е стигнало заради непочистеното корито на река Елшишка и големият водосбор от двете, който се получава. А не заради ниската дига на реката.
От "Напоителни системи" обаче посочват, че проблемът е в незаконен асфалтов път и незаконни къщи, които са построени на ръба или върху дигата. Заради невъзможността да изпълнят задълженията си, "Напоителни системи" ще сезират прокуратурата.
"На място, непосредствено в петата на дигата, има построени къщи. Незнайно кога, там, отгоре върху дигата, е изграден път, който е и асфалтиран, и по този начин е намалена височината на дигата, точно между къщите. Там трябваше да разрушим асфалтовата настилка, да изчистим коритото на Телки дере и съответно да вдигнем височината на дигата. Не знам как, не знам кой е разрешил. "Напоителни системи" не са съгласували изграждане на път върху дигата и построяването на тези къщи в петите на дигите. Ние не можем да работим в дигата, защото къщите им опират в дигата. Затова решихме да работим от вътрешна страна на дигите. Само, че не ни разрешиха и това. Пътят на дигата не е официално път по Кадастър. Той е път, който обслужва техниката, която обслужва речното корито", заяви пред БНТ Сашка Маврикова - "Напоителни системи“, клон Тополница.
Жителите на Гелеменово настояват да им се покажат документи, доказващи, че къщите и пътят са незаконни. Те протестират тази сутрин пред Община Пазарджик. Основното им искане е да бъде направен цялостен проект за реконструкция на дигата и реката да бъде вкарана в бетонното корито.
Петър Благов, жител на Гелеменово: "В момента ситуацията в Гелеменово е нормализирана, няма бедстващи хора. Ние имаме искания към общините и отговорните институции за тези последици, които се случиха. Искаме също така да се бетонира коритото, да се направи проект, да се направи дългосрочно решение, а не само някакви частични решения, които в последствие правят по-големи бели. Искаме да защитим госпожа кметицата Светла Андреева."
Вчера тежка техника на "Напоинетлни системи" беше изгонена от селото.
"Напрежението се получи, защото се качи някакъв багер, който не се представиха какъв е този багер. Имахме съмнение, че може да е някаква частна компания. Започнаха изсичане на дърветата. Но искаха да премахнат дънерите, които укрепват дигата, защото тя е насипна. Дигата не е със скална маса и с бетон. И да вкарат големите скални маси, които са извън коритото вътре, за да могат да укрепят. Защото не им позволихме да засипят улиците, които са законни, а те твърдят, че са незаконни", обясни Благов.
Недоволството е и заради липса на адекватна реакция от институциите при наводнението. "Сигнализирахме на всички институции, когато бедствахме, никой не се отзова с конкретно решение, всеки мълчи и това е общо взето", допълни той.
"Аз откакто се помня, това ми е вече четвърто наводнение. И всеки път се обещава, че ще става нещо. Минат, изчистят за няколко дни и след няколко години се повтаря. Нашите искания са, да не се плащат нашите деца, нашите внуци. Да могат да живеят спокойно. Защото при всеки един дъжд, малко по-голям дъжд, всеки излиза от вън и чака реката. Какво ще стане?", попита Йордан Цоков, друг жител на селото.
