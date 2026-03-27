Зловещо убийство разтърси село край Разград
©
Деянието е извършено на 26 март 2026 година, след 22:00 часа. И.И. се намирал в дома на 54-годишния мъж, станал жертва на престъплението, в село Острово. Между двамата мъже възникнал скандал. Конфликтът прераснал във физическа саморазправа и 32-годишният нанесъл няколко удара на по-възрастния, след което си тръгнал.
Близките на пострадалия подали сигнал на телефон 112 за случилото се и на място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. До пристигането на медиците, 54-годишният мъж починал. Назначена е съдебно-медицинска експертиза за изясняване точните причини за смъртта.
Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград. Изясняват се всички детайли и обстоятелства, както и причините за възникване на конфликта. Работи се за прецизиране правната квалификация на деянието. Предстои в Окръжния съд в Разград да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане на под стража“ спрямо обвиняемият. И.И. е известен на органите на реда, той е многократно осъждан.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.