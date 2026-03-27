Окръжна прокуратура – Разград привлича към наказателна отговорност 32-годишен мъж от село в община Завет за убийство, извършено в условията на опасен рецидив - престъпление по чл. 116, ал.12, във връзка с чл. 115 от НК. Задържането на И.И. ще бъде удължено с постановление на наблюдаващия случая прокурор за срок до 72 часа с цел да бъде доведен пред съда за определяне на мярка за неотклонение.Деянието е извършено на 26 март 2026 година, след 22:00 часа. И.И. се намирал в дома на 54-годишния мъж, станал жертва на престъплението, в село Острово. Между двамата мъже възникнал скандал. Конфликтът прераснал във физическа саморазправа и 32-годишният нанесъл няколко удара на по-възрастния, след което си тръгнал.Близките на пострадалия подали сигнал на телефон 112 за случилото се и на място са изпратени екипи на полицията и на спешна помощ. До пристигането на медиците, 54-годишният мъж починал. Назначена е съдебно-медицинска експертиза за изясняване точните причини за смъртта.Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград. Изясняват се всички детайли и обстоятелства, както и причините за възникване на конфликта. Работи се за прецизиране правната квалификация на деянието. Предстои в Окръжния съд в Разград да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане на под стража“ спрямо обвиняемият. И.И. е известен на органите на реда, той е многократно осъждан.