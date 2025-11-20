Зловещо видео: Автомобил помете трудноподвижен пешеходец в София!
Случката се е развила на кръговото на кв. "Драгалевци" в София, между магазините Лидъл и Фантастико.
Припомняме, че вчера ви информирахме за инцидент на същото място. Имаше и линейка. Очевидци тогава потвърдиха, че става въпрос за блъснат човек.
Видеото съдържа притеснителни кадри!
EFG
преди 58 мин.
Еее, само ако беше дигнал ръка преди да тръгне да пресича. :(
