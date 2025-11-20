Сподели close
Зловещи кадри бяха разпространени в социалните мрежи. На тях се вижда как автомобил помита трудноподвижен пешеходец и даже не спира.

Случката се е развила на кръговото на кв. "Драгалевци" в София, между магазините Лидъл и Фантастико.

Припомняме, че вчера ви информирахме за инцидент на същото място. Имаше и линейка. Очевидци тогава потвърдиха, че става въпрос за блъснат човек. 

Видеото съдържа притеснителни кадри!