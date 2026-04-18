Тежка катастрофа е станала бул. “Симеон Велики" до магазин Биохимия в Шумен. Това съобщават от полицията, предава ФОКУС.
Ударили са се два автомобила, като единият е скъсал мантинелата и е влязъл в магазините.
Към мястото на инцидента са насочени eкипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Има трима ранени, които са откарани в болница.
Все още не е ясно какви са причините за катастрофата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.