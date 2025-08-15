ЗАРЕЖДАНЕ...
Зверска катастрофа в София: Кола се вряза с висока скорост в автобус, има загинал и ранени
Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков".
От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че ПТП-то е възникнало около 02:00 часа тази сутрин.
При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.
Шофьорът на лекия автомобил е тестван за наркотици. Пробите му са отрицателни.
Още по темата
/
След тежката катастрофа в София: 1 загинал, 6-ма пострадали, от които 3-ма с опасност за живота
09:44
Окръжна прокуратура – Плевен обвини и задържа шофьора, причинил катастрофата, при която загина 12-годишно дете
01.04
Мъж с потресаваща история: Шофьорът беше изпаднал в гърчове, таксито се удари се стълба, който гръмна, а двигателят изпуши
01.04
Пиян, на два вида наркотици и без книжка: Прокуратурата с подробности за шофьора от катастрофата на столичния бул. "Тодор Александров"
25.02
Двама са пострадалите при катастрофата на столичния бул. "Г. М. Димитров", шофьорът на колата също е в болница
20.02
Още от категорията
/
Задържане под стража за Мартин Цанков, опитал се да открадне над 100 000 лв. от служителка на болница
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Младеж прати куп хора в болница след меле с електрическо АТВ в Сл...
17:16 / 14.08.2025
Разбиха голяма престъпна група, занимаваща се с трафик на наркоти...
15:15 / 14.08.2025
Мъж почина в болница след като е буйствал на публично място, Прок...
14:59 / 14.08.2025
Ад на магистрала "Тракия", дано шофьорът е успял да излезе
14:59 / 14.08.2025
Актуални теми
еди мърфи
преди 3 мин.
като бяхме ученици всеки ден някой ни шамареше-я учител,я директора ако не вечерта родителя-и станахме хора,а сега да им вдигнеш пръст и се разревават лигльовците-имали права-ей ви сега права
The Rainbow
преди 1 ч. и 15 мин.
Този кретен, дали е карал с 50 км. в градски условия?Такива идиоти изгради това новото общество.Нямам думи, ужасно е да си пътуваш в автобуса и някакъв да ти отнеме живота ей така и да ти очерни семейството.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.