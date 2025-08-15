Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин между автомобил и автобус от градския транспорт в София. Това съобщиха очевидци в социалните мрежи.Пътният инцидент е възникнал на кръстовището на бул. "Възкресение" и 'Константин Величков".От пресцентъра на МВР съобщиха за, че ПТП-то е възникнало около 02:00 часа тази сутрин.При удара автомобилът е връхлетял през прозорците на автобуса. Водачът на превозното средство не е успял да вземе завой. Вследствие на удара е загинал пътник на автобуса. Четирима души са откарани в болница.Шофьорът на лекия автомобил е тестван за наркотици. Пробите му са отрицателни.