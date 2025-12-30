Зверска катастрофа затвори пътя Велико Търново - Гурково: Има загинали
©
В района на Присовските завои са се ударили тежкотоварен и лек автомобил. По първоначална информация има двама загинали - шофьорът на колата, която по непотвърдена информация е БМВ и пътник в автомобила. Други двама са откарани в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като единият е в тежко съсъояние.
Причините за инцидента се изясняват. Леките автомобили се пренасочват през Дебелец.
Още по темата
/
Д-р Сибила Маринова: Транспортират едно от пострадалите в катастрофата румънски деца с хеликоптер, българче остава в реанимация
01.08
Заловиха тираджия, за когото се предполага, че е убил човек в Прохода на Републиката и опитал да избяга
05.05
Още от категорията
/
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
10:56
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
Намериха скрити камери в тоалетните на наше училище, записите са отивали в телефона на директора
17.12
Акция в София и Ловеч: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От репортерите на ФОКУС: Истински екшън в София след кражба в маг...
23:10 / 29.12.2025
Зверска катастрофа затвори пътя Велико Търново - Гурково: Има заг...
21:37 / 29.12.2025
Актуални теми
Сергей Пройчев
на 29.12.2025 г.
Като дойдат празници и хората полудяват.Колко жертви ще има пак.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.