Една жена загина, а две други са с опасност за живота след челен сблъсък между лек автомобил и тир по пътя Силистра - Добрич. Инцидентът е станал на 6 април около 17:10 часа в района на село Хитово, съобщиха от ОД на МВР - Добрич, цитирани от Varna24.bg.

По първоначална информация, лек автомобил "Опел", в който са пътували пет жени - гражданки на Израел, е навлязъл в лентата за насрещно движение. Последвал е тежък челен удар в товарен автомобил "МАН" с прикачено ремарке.

Вследствие на инцидента на място загива 34-годишна жена. 13-годишно момиче е в кома с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. В критично състояние е и 65-годишна жена, която е с фрактура на ребра и пневмоторакс. Друга 49-годишна жена е с фрактура на ребрата, а петата пътничка, на 33 години, е с охлузни рани и е освободена за домашно лечение.

Водачът на товарния автомобил не е пострадал. Направените му проби за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините за тежкия инцидент.