Зверско задръстване на АМ "Хемус" в посока София
Тапата е от машини, тирове и автомибили.
Затруднено е предвижването, защото автомобилите трябва да се включат в движението на детелината за Богров.
На излизане от София няма задръстване и има много добра организация.
