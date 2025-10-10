Зверско задръстване изнервя шофьорите на АМ "Хемус" в посока София, предаде репортер на "Фокус". Движението е затруднено от 13 км до 7 км заради ремонтни дейности.Тапата е от машини, тирове и автомибили.Затруднено е предвижването, защото автомобилите трябва да се включат в движението на детелината за Богров.На излизане от София няма задръстване и има много добра организация.