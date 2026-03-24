Средната цена на дизела по бензиностанциите във Варна е 1,60 евро за литър, а на бензин А95 – 1,45 евро. Такива са цените и в Бургас. Това показва справка в специализирания сайта fuelo.net.В Добрич горивата са малко по-евтини, като разликата е един евроцент на литър.Класацията на сайта показва, че бензинът и дизелът са най-евтини в Стара Загора и Ямбол, а най-скъпи в Разград и Кърджали.