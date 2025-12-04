Сподели close
Нека новата година започне с повече топлина и загриженост за новородените във Варна!

Фондация “Нашите недоносени деца" стартира дарителска кампания, с която да бъдат заменени старите и амортизирани бебешки легълца в неонатологията в СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов“ в града.

"С вашата помощ се надяваме да съберем колкото се може по-скоро сумата от 𝟏𝟎 𝟎𝟖𝟎 лв., с които ще бъдат осигурени така нужните нови бебешки креватчета и повече удобство и сигурност за най-мъничките пациенти.", казват още от фондацията.

Как да подкрепите кампанията?



Можете да направите дарение чрез нашата дарителска платформа с избрана от Вас сума на: https://buff.ly/nvzRd7L

Всяка година в СБАГАЛ "Проф. Д-р Д. Стаматов“ - Варна, проплакват около 1800 новородени, а неонатологичното отделение в болницата поема и лечението на всички недоносени бебета с екстремно ниско тегло, които се раждат в региона. През интензивното неонатологично отделение само за тази година са преминали вече над 210 деца, които се нуждаят от денонощни животоспасяващи грижи.

С вашата помощ можем да осигурим по-добри болнични условия за всички бебенца във Варна!

Научи повече за кампанията и я подкрепи на: https://buff.ly/nvzRd7L