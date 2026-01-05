Историята на 10-годишната Ива Петкова от Варна разказа Владислав Николов от "Аз вярвам и помагам":"В помощ децата на България!! Не си купувайте мартеници! Недейте! Уникална история за началото на 2026 година...История за една бъдеща олимпийска шампионка, която е само на 10 години...Може ли да си представите да си толкова талантлив, толкова вярващ в себе, толкова много да се трудиш, да знаеш че ще бъдеш олимпийски шампион и в същото време да си само на 10 години, но със сърце на Великан???Няма нужда да си представяте, защото това е реалност! Искаме да Ви запознаем с Ива Петкова!!!Ива е от град Варна и е само на 10 години, но беше избрана за един от топ спортистите за 2025г с невероятни постижения в художествената гимнастика за която тренира по 5 (пет) часа на ден!!! Правилно прочетохте по 5 часа на ден!!!Няма да говорим за професионалните успехи на Ива, защото ще оставим всичките й десетки купи и медали, които печели всяка година да говорят за нея и бъдещото й Олимпийско злато с което ще прослави България!Заедно с всичко, което написахме Ива е отличен ученик от ОУ "Георги Сава Раковски" град Варна и за поредна година заедно с нейните й съученички Инна, Яна, Стефи, Тони, Йони и Ния в малкото свободно време се събират и правят мартеници с кауза в подкрепа на нас от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам, като цялата събрана сума на 100 % я даряват ! Цялата сума!!!През миналия сезон за мартеници 2025 година (Януари и Февруари 2025 година) тези прекрасни момичета събраха близо 1000 лв, които ни ги дариха! Може ли да си представите? По собствено желание с подкрепата на техните родители!!! Невероятен пример! Миналия сезон за мартеници събраха сумата от над 950 лв и ни го дариха на 100 % в помощ децата на България!Обръщам се към всеки от Вас, който има желание да си купува мартеници да помисли дали няма желание да си вземе от мартениците с кауза , които една бъдеща Олимпийска шампионка с огромно сърце и нейните съученички ще изработят ръчно от сърце в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България!Продължаваме обединени!"