10-годишна гимнастичка от Варна тренира по 5 часа, учи, а след това прави мартеници за благотворителна кампания
"В помощ децата на България!! Не си купувайте мартеници! Недейте! Уникална история за началото на 2026 година...
История за една бъдеща олимпийска шампионка, която е само на 10 години...
Може ли да си представите да си толкова талантлив, толкова вярващ в себе, толкова много да се трудиш, да знаеш че ще бъдеш олимпийски шампион и в същото време да си само на 10 години, но със сърце на Великан???
Няма нужда да си представяте, защото това е реалност! Искаме да Ви запознаем с Ива Петкова!!!
Ива е от град Варна и е само на 10 години, но беше избрана за един от топ спортистите за 2025г с невероятни постижения в художествената гимнастика за която тренира по 5 (пет) часа на ден!!! Правилно прочетохте по 5 часа на ден!!!
Няма да говорим за професионалните успехи на Ива, защото ще оставим всичките й десетки купи и медали, които печели всяка година да говорят за нея и бъдещото й Олимпийско злато с което ще прослави България!
Заедно с всичко, което написахме Ива е отличен ученик от ОУ "Георги Сава Раковски" град Варна и за поредна година заедно с нейните й съученички Инна, Яна, Стефи, Тони, Йони и Ния в малкото свободно време се събират и правят мартеници с кауза в подкрепа на нас от благотворителна кампания Аз Вярвам и Помагам, като цялата събрана сума на 100 % я даряват ! Цялата сума!!!
През миналия сезон за мартеници 2025 година (Януари и Февруари 2025 година) тези прекрасни момичета събраха близо 1000 лв, които ни ги дариха! Може ли да си представите? По собствено желание с подкрепата на техните родители!!! Невероятен пример! Миналия сезон за мартеници събраха сумата от над 950 лв и ни го дариха на 100 % в помощ децата на България!
Обръщам се към всеки от Вас, който има желание да си купува мартеници да помисли дали няма желание да си вземе от мартениците с кауза , които една бъдеща Олимпийска шампионка с огромно сърце и нейните съученички ще изработят ръчно от сърце в помощ на милиони бебета, деца и възрастни в България!
Продължаваме обединени!"
Коцев в новогодишното си послание: Когато сме заедно, можем да преодоляваме всички трудности – и ние го направихме
