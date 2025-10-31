10 млади таланти се класираха за втория тур на конкурс за диригенти във Варна
Журито с председател проф. д-р Григор Паликаров и членове Светослав Борисов, Джанкарло Дe Лоренцо от Италия и Бойка Василева, разположено в двете срещуположни ложи на Основна сцена следи внимателно всеки детайл от представянето на участниците. Атмосферата определено е напрегната. В кратката пауза маестро Светослав Борисов разкрива повече подробности. "Радвам се, че във втория конкурс за млади диригенти "Маестро Борислав Иванов“ имаме сериозно международно представителство с кандидати от цял свят. Приятно съм изненадан, че много дами се класираха за втория кръг, в който - без да сме го търсили, а като резултат от изявите в първия кръг, се получи почти изравняване на мъжкото и женско присъствие.
В първия тур с български творби за нас беше любопитно как се справят чужденците, но сега във втория кръг младите диригенти са изправени пред един широкоспектърен репертоар от световната класика. И ако в първия кръг някъде сме били по-толерантни, заради българския репертоар, сега сме безкомпромисни и към най-малката грешка.
Ние, диригентите в журито, сме от другата страна на перспективата и ни е приятно да видим как млади хора поемат по нашия път, по който и ние сме тръгнали някога. Как младите диригенти преодоляват предизвикателствата, с които се сблъскват - нов оркестър, нов репертоар, стресова ситуация, кратко време за подготовка – всичко това е интересно и за нас“, усмихва се маестро Светослав Борисов.
Конкурсът протича в три кръга и ще приключи с концерт на лауреатите пред публика в Деня на будителите 1 ноември от 19 час на Основна сцена на Варненската опера с участието на изявени солисти на оперния театър.
Освен парични награди, победителите в конкурса ще спечелят възможности за изява с Оркестъра на Варненска опера, Камерен оркестър – Добрич и Симфоничния оркестър на Пазарджик. Конкурсът има за цел да открива и подпомага млади таланти – мисия на самия Маестро Борислав Иванов през целия му творчески път.
