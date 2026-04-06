Храмът "Св. Иван Рилски" в село Звездицда, който миналата година отбеляза своята 100-годишнина, има нужда от ремонт на основите и фасадата, които продължават да се рушат.
Призивът е публикуван във Фейсбук страницата на храма.
"С приключването на зимния сезон, дойде време отново да се захванем с продължаване на ремонта на нашия храм. До момента с Божията благословия и с помощта на множество дарители бяха ремонтирани куполите на покрива на храма - средния и на камбанарията, поставиха се два нови кръста с осветление, ремонтираха се трите абсиди на покрива, бяха подменени керемидите на покрива.
Предстои извършване на ремонт и реконструкция на покривната конструкция, ремонт на камбанарията, ремонт на фасадата на храма.
Църковното настоятелство при храм "Св. Иван Рилски", село Звездица, призовава всички боголюбиви братя и сестри, които имат възможност, да окажат финансова подкрепа за довършване на ремонта на покрива, камбанарията и фасадата на нашия 100-годишен храм.
Предварително благодарим на всички, които ще подкрепят богоугодното дело и просим Божието благословение за всички дарители!"
Ако искате да помогнете за реконструкцията на храма, може да го направите на:
IBAN: BG75STSA93000030432005
Получател: Храм Св. Иван Рилски
Основание: Ремонт на храма
Банка ДСК, BIC: STSABGSF
