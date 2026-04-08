100 кашона с основни хранителни продукти бяха дарени на социални услуги на територията на община Варна. Инициативата е реализирана с подкрепата на частна фирма и на служители на дирекция "Социални дейности". Дарението включва продукти от първа необходимост – боб, леща, ориз, брашно, консерви, макаронени изделия, както и традиционните козунаци.

Хранителните продукти са разпределени между различни социални услуги, сред които Дом за стари хора "Гергана", наблюдавани и защитени жилища, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Комплекс за социални услуги за деца и младежи, както и Центрове за настаняване от семеен тип. Инициативата има за цел да подпомогне потребителите на социални услуги, като осигури допълнителна подкрепа и внимание в ежедневието им.

Община Варна изказва благодарност към дарителите, включили се в кампанията, за проявената съпричастност и социална ангажираност.